Бывшему сотруднику УГНТУ грозит десять лет лишения свободы

Как стало известно «Ъ-Уфа», гособвинитель запросил десять лет колонии строго режима бывшему заместителю главного инженера Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Динару Гниятуллину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Защита подсудимого, в свою очередь, просила на прениях переквалифицировать статью как на покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сам Гниятуллин признал вину именно по этой статье. Дело рассматривает судья Советского райсуда Уфы Ирина Яковлева. Приговор она вынесет 26 мая.

По версии следствия, между УГНТУ и строительной компанией были заключены договоры на текущий и капитальный ремонт корпусов на общую сумму более 42 млн руб. Обвиняемый потребовал от директора организации взятку в 7,3 млн руб. (из расчета от 20% до 45 % от стоимости каждого заключенного договора) за содействие в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, а в случае отказа пригрозил расторжением договоров.

Гниятуллин был задержан после передачи части взятки в размере 940 тыс. руб. через посредника.

Венера Хисамова

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