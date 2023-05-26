Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Успехи радио за границей

100 лет назад о них рассказал инженер Баженов

Вернувшийся из зарубежной командировки инженер В. И. Баженов рассказал интересные подробности о темпе и степени проникновения радио в жизнь за границей.

Фото: Universal History Archive / Getty Images

Фото: Universal History Archive / Getty Images

В то время как Европа еще с осторожностью вводит у себя частные радиостанции, в Северной Америке, где «свобода эфира» существует с октября 1919 года, радиотехника нашла себе колоссальные применения в жизни. В настоящее время в Соединенных Штатах миллионы людей весь свой досуг посвящают радио. Спрос на радиоприборы таков, что перед рождественскими праздниками все магазины, продающие радиоприемники, были опустошены. На рынок уже выпущено 4 миллиона приемных станций частного пользования.

Особого внимания заслуживает рост радиотелефонных станций, занятых ежедневной передачей концертов по разнообразнейшей программе. Радиостанции эти обычно чисто коммерческого характера.

Вот какого типа передачами заполнен радиоэфир: сельскохозяйственные заметки, цены на валютные ценности, сахар, зерно на Нью-Йоркской бирже, результаты игры в мяч национальной и интернациональной лиг, новости светской жизни, сказки для детей, юмор. Но больше всего передают музыку различных жанров. Два раза в день звучат сигналы точного времени. Последняя передача дня — предсказатель погоды на следующий день.

Последний писк моды — к экспрессам американцы прицепляют специальный «танцевальный вагон», музыка в который передается по радиотелефону со станций, в районе которых курсирует экспресс.

О впечатлениях инженера Баженова рассказала «Правда» 18 февраля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...