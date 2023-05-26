Успехи радио за границей

Вернувшийся из зарубежной командировки инженер В. И. Баженов рассказал интересные подробности о темпе и степени проникновения радио в жизнь за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal History Archive / Getty Images Фото: Universal History Archive / Getty Images

В то время как Европа еще с осторожностью вводит у себя частные радиостанции, в Северной Америке, где «свобода эфира» существует с октября 1919 года, радиотехника нашла себе колоссальные применения в жизни. В настоящее время в Соединенных Штатах миллионы людей весь свой досуг посвящают радио. Спрос на радиоприборы таков, что перед рождественскими праздниками все магазины, продающие радиоприемники, были опустошены. На рынок уже выпущено 4 миллиона приемных станций частного пользования.

Особого внимания заслуживает рост радиотелефонных станций, занятых ежедневной передачей концертов по разнообразнейшей программе. Радиостанции эти обычно чисто коммерческого характера.

Вот какого типа передачами заполнен радиоэфир: сельскохозяйственные заметки, цены на валютные ценности, сахар, зерно на Нью-Йоркской бирже, результаты игры в мяч национальной и интернациональной лиг, новости светской жизни, сказки для детей, юмор. Но больше всего передают музыку различных жанров. Два раза в день звучат сигналы точного времени. Последняя передача дня — предсказатель погоды на следующий день.

Последний писк моды — к экспрессам американцы прицепляют специальный «танцевальный вагон», музыка в который передается по радиотелефону со станций, в районе которых курсирует экспресс.

О впечатлениях инженера Баженова рассказала «Правда» 18 февраля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев