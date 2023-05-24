Есть дети? Ведите их в парк!

Снег, дождь, солнце… Какая бы ни была погода, она хороша для ваших детей и для вас самих, если только вы отправились с ними играть в парк. Такой вывод можно сделать из доклада Американской педиатрической академии. Это поможет им справиться со стрессом и улучшит ментальное здоровье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«У нас есть четкие научные данные, что, если взрослые играют с детьми в парках, да просто на свежем воздухе, это улучшает здоровье и взрослых, и детей, а главное — детям очень нравятся такие занятия,— констатирует Моник Джонэ Суало-Бурк, руководитель отделения Американской педиатрической академии.— Мы организовали специальный День детей в парке, отмечаем его 20 мая, чтобы показать семьям, как хорошо, полезно и весело бывает, если взять детей и отправиться с ними на природу. Причем неважно, это национальный парк или участок зелени в городе. Лишь бы было интересно».

Хорошо известно из многих научных работ, что у людей, которые проводят больше времени на свежем воздухе, ниже уровень стресса и реже возникают депрессии. Само по себе пребывание на природе вызывает радость.

Важно еще, что чем раньше родители начинают вытаскивать детей на природу, тем проще и надежнее у них складывается любовь к природе и к тому, чтобы проводить время в парках и подобных местах.

Педиатры предлагают некоторые приманки, чтобы оторвать детей от гаджетов и увлечь их идеей провести время на свежем воздухе. Например, совместная велосипедная прогулка может быть такой приманкой. Не менее интересными выглядят велосипедные соревнования на пересеченной местности. Даже совсем маленькие дети могут принимать участие в подобных мероприятиях — для этого есть специальные велосипедные прицепы.

Интересны будут детям и совместные физические упражнения, и необязательно для этого использовать оборудованную спортплощадку: в парках полно естественных «спортивных снарядов».

Важно устраивать встречи с друзьями за пределами домов и квартир для совместного времяпрепровождения. Это просто весело, во-первых, а во-вторых, поможет детям, чья социально-коммуникационная функция убита гаджетами, научиться простому навыку личного человеческого общения.

Можно специально подготовиться и, прогуливаясь с детьми, рассказывать им об устройстве природы, о биологии, экологии и других отраслях знаний, связанных с природой.

Можно и по-другому: взять на прогулку мяч или какой-то иной предмет для игры и провести время в спортивных забавах. Даже простое кидание фрисби будет чрезвычайно полезным и в физическом, и в ментальном смысле.

Наконец, весьма важно взять с собой еду и приготовить на природе, соблюдая, конечно, правила пожарной безопасности. Да, на даче у вас есть мангал, но это совершенно иное впечатление, когда из ничего возникает очаг и на нем общими усилиями приготавливается еда.

Остается только напомнить, что походы такого рода должны быть хорошо подготовлены: специальная обувь и одежда, запас еды и воды, заряженный мобильный телефон — все это по умолчанию должно быть с теми, кто отправляется отдыхать на природу.

По материалам Американской педиатрической академии.

Ольга Грибова