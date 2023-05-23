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Пестициды могут быть причиной болезни Паркинсона

Установлено по крайней мере десять таких химических соединений

Отчего возникает болезнь Паркинсона — смертельное нейродегенеративное заболевание,— точно неизвестно. Но теперь, когда вышла работа ученых из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, можно сказать, что по крайней мере одна причина вырисовывается.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Причина эта — употребление в пищу пестицидов, веществ, с помощью которых агробизнес борется с сорняками, грибами и вредителями. И раньше было подозрение, что пестициды как-то связаны с гибелью нейронов, что и вызывает болезнь Паркинсона, но было непонятно, что это именно за химические вещества.

Теперь этот вопрос изучен: калифорнийские ученые провели на больших данных сопоставление эпидемиологии болезни Паркинсона и токсических компонентов еды. И среди нескольких тысяч пестицидов выявили те, что, как показало сопоставление, в наибольшей степени служат кандидатами в болезнетворные агенты.

Всего опасных химических веществ десять. Среди них есть все три класса: и гербициды, и фунгициды, и инсектициды. Они прямо поражают дофаминовые нейроны, которые определяют свободные (невынужденные) движения человека. Гибель этих нейронов — четкий диагностический маркер болезни Паркинсона.

Хуже всего, как показали исследования,— комбинация пестицидов, которая используется при выращивании хлопка. Это самое токсичное соединение из всей группы пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве. Хорошо, что хлопок мы хотя бы не едим.

Команда исследователей действовала следующим образом. Ученые взяли истории болезней людей с Паркинсоном и смотрели, как эти люди взаимодействовали в своей жизни с самыми разными пестицидами. Все испытуемые живут в Центральной долине Калифорнии.

На первом этапе удалось отобрать 53 пестицида, которые, по данным сопоставления, могли быть причиной гибели нейронов и возникновения Паркинсона. Особенно плохо то, что большая часть этих химических веществ не проверялась на нейротоксичность и продолжала использоваться в сельском хозяйстве.

Чтобы убедиться в правильности догадок, все эти 53 вещества были отправлены на анализ — как они действуют на дофаминовые нейроны. И отобрали десять наиболее вредных.

Вот эти вещества: инсектициды — дикофол, эндосульфан, налед, пропаргит; гербициды — дикват, эндоталл, трифлуралин; фунгициды — основной сульфат меди, сульфат меди — пентагидрат, фолпет.

Те самые максимально ядовитые комбинации, которые прилетают с хлопковых полей, включая трифлуралин, и это, к сожалению, один из наиболее популярных в Калифорнии гербицидов.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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