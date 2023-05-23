Африка в приложении: сельское хозяйство

Российские IT-компании считают Африку одним из пяти наиболее перспективных для себя регионов. По данным заместителя министра цифрового развития РФ Дмитрия Огуряева, только с января по сентябрь 2022 года Россия поставила в Африку телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг на $8,14 млн, а еще африканских импортировала на $2,66 млн.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария-Луиза Тирмастэ, Коммерсантъ Фото: Мария-Луиза Тирмастэ, Коммерсантъ

В странах Африки давно и широко доступны цифровые торговые площадки, сервисы доставки, агрегаторы такси и многое другое. В преддверии 60-го празднования Дня Африки смотрим на континент, где в сельском хозяйстве занято порой до 90% населения, по-новому — через призму современных платформ и приложений, позволяющих сделать более эффективным труд фермеров.

Esoko

Одной из первых в этой сфере, еще в 2004 году, в столице Ганы Аккре была создана компания для разработки ориентированной на фермеров мобильной платформы TradeNet («Торговая сеть»). Организовал ее британец Марк Дэвис, перебравшийся в Гану и вложивший в проект $600 тыс. собственных средств; еще $200 тыс. на его реализацию предприниматель получил от гуманитарных организаций. Платформа заработала в 2009-м, получив свое нынешнее имя Esoko (soko — «рынок» на языке суахили, ну а значение буквы «е», конечно же, «электронный»).

Esoko оказывает информационные и коммуникационные услуги аграрным предприятиям и частным фермерам, отправляя примерно пять СМС-сообщений в неделю с прогнозом погоды, сельхозрекомендациями, ценами на продукцию, информацией о колебаниях спроса и предложения. Имеются и функции торговой системы: на платформе можно оставлять запросы на покупку и продажу фермерских товаров, поиск партнеров. Платформа вносит свой вклад в науку, предоставляя площадку для опросов и исследований африканского сельхозрынка.

Система работает в Буркина-Фасо, Гане, Замбии, Камеруне, Кении, Кот-д’Ивуаре, Мали, Мозамбике, Нигерии, Эфиопии и др. и поддерживает множество местных языков. Услуги платные, но доступные. По оценкам фермеров, благодаря платформе их доходы повысились на 10%, а по мнению Всемирного банка — так на все 40%.

AgroCenta

Из недр Esoko вышла веб- и мобильная платформа AgroCenta, которую в 2015-м создали камерунские айтишники Фрэнсис Обирикоранг и Майкл К. Оканси. Она нацелена на решение важнейшей для Африки двуединой задачи — упрощение доступа к рынку и финансированию, ведь без возможности напрямую поставлять свой товар на рынок крестьяне не смогут избавиться от посредников, а без кредитов им никогда не перейти от натурального хозяйства или мелкотоварного уклада хотя бы к среднему производству.

AgroCenta — комплексный сервис: он включает AgroInfo (предоставляет фермерам сельскохозяйственную информацию и обзор рыночных цен в режиме реального времени, которые поступают, в частности, через СМС и интерактивное речевое взаимодействие), AgroTrade (торговая онлайн-платформа для сельхозтоваров), TruckR (доставка продукции потребителям из сельских пунктов сбора), AgroPay (финансовая платформа, позволяющая фермерам совершать сделки в цифровом формате). У компании есть сеть агентов, которые работают с фермерами, и также склады для хранения сельхозпродукции. Если в 2016 году на платформе AgroTrade зарегистрировалось всего 3000 фермеров, то в 2019-м эта цифра повысилась до 46 100 человек. С момента запуска AgroPay в январе 2019-го сервисом начали пользоваться 2750 ганских фермеров.

Чтобы подключиться к AgroTrade, надо сначала пообщаться с агентом, который загрузит в систему имя и телефон фермера, сведения о хозяйстве и типе продукции. Собрав урожай, фермер сообщит агенту, какая продукция и в каком объеме у него есть. Агент лично проверит ее качество и загрузит на платформу характеристики и объем товара, сведения о цене, дате поставки, способе оплаты (мобильный банк) и номер мобильного телефона с поддержкой мобильного банка. Как только данные поступят в AgroCenta, она подтвердит платеж и деньги будут отправлены фермеру. Агент вместе с фермером подтвердит платеж, зарегистрирует его, и сделка будет считаться закрытой, а товар доставят на склад в ожидании отгрузки клиенту. Так же, через агента, работает и AgroPay, с помощью которого можно получить кредит или застраховать товар.

В своей работе AgroCenta руководствуется целями устойчивого развития. Помогая фермерам увеличить доходы, она способствует снижению бедности, а повышая эффективность в производственно-сбытовой цепочке, обеспечивает продовольственную безопасность региона. Ну и соблюдает гендерное равенство, работая с женщинами-фермерами.

Agrix Tech

Под лозунгом «Продвижение и повышение производительности сельского хозяйства с помощью технологий» инженеры, экономисты, агрономы и, конечно, специалисты по цифровым технологиям из столицы Камеруна Яунде на основе искусственного интеллекта создали мобильное приложение Agrix Tech, которое не только помогает фермерам получить микрозаймы, страховку, средства производства и доступ к рынку, но и дает рекомендации по лечению растений, борьбе с сорняками и вредителями, а также по выбору культур для конкретного типа почв. В отдаленных районах, где часто нет подключения к интернету, крестьяне могут пользоваться приложением в автономном режиме.

Загрузив приложение, фермер фотографирует растение, которое, по его мнению, заболело, и тут же получает подробную информацию о том, кто виноват и что делать. Кроме того, приложение помогает фермерам следить за здоровым ростом культур, напоминая о действиях, которые необходимо выполнять на разных этапах вегетации. Недавно Agrix Tech пополнилось функцией, которая позволяет оценивать риски и заниматься профилактикой болезней. В приложении существует обратная связь: фермеры могут рассказывать о своих потребностях и оценивать достоинства и недостатки программы.

С момента запуска в августе 2021 года Agrix Tech приобрела более 500 клиентов и наладила партнерские отношения с другими компаниями, которые оказывают поддержку фермерам,— страховыми и финансовыми организациями, госучреждениями, поставщиками сельхозпродукции, инвесторами. Благодаря этому фермеры, которые пользуются приложением, могут продавать свою продукцию по более выгодным ценам и намного быстрее, что существенно повышает прибыль.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно от 20% до 40% мирового урожая сельскохозяйственных культур теряется из-за вредителей и болезней. Болезни растений обходятся мировой экономике примерно в $220 млрд, насекомые-вредители — в $70 млрд. Решение Agrix Tech оказалось тем более востребованным еще и потому, что растущее население Африки не может позволить себе и дальше терять продукцию, особенно если учесть, что к 2050 году оно удвоится.

Елена Туева