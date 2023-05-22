Протез, который чувствует тепло

Фабрицио Фидати потерял правую руку из-за несчастного случая 25 лет назад. И вот теперь пальцы его правой руки могут различать, находятся ли они в ледяной воде либо расположены вблизи газовой конфорки. Прежде никакой протез не мог вернуть ампутанту ощущений, сколько-нибудь похожих на ощущения от живой руки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alain Herzog / EPFL Фото: Alain Herzog / EPFL

Исследователи надеются, что их разработка дает надежду инвалидам, что они будут когда-нибудь осязать.

По данным Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), при размещении термоэлектродов на коже культи люди с ампутированными конечностями — один из них Фидати — могли сказать, когда их протез (кисть и предплечье) помещались в холодную среду.

59-летний итальянец — один из 27 человек с ампутированными конечностями, принимавших участие в испытаниях. 17 из них сообщили, что все получилось.

«Первый раз, когда я принимал участие в эксперименте, мне на минуту показалось, будто у меня снова своя рука, не протез»,— восхищается Фидати.

Испытуемые также смогли различать материал, из которого был сделан образец: пластик, стекло или медь.

«Стимулируя определенные части культи, мы смогли вызывать ощущения в протезе, будто это и была настоящая рука,— радуется Солейман Шокур, старший научный сотрудник и нейроинженер в EPFL, один из руководителей исследования.— То, что они чувствуют в этой фантомной руке, похоже на то, что они чувствуют на своей целой руке!»

Франческа Росси, которая также принимала участие в исследовании, сказала, что раньше она могла чувствовать будто бы покалывание в своей отсутствующей руке, но «изменения температуры — это другое, что-то важное... что-то красивое».

Технология, которая отрабатывается более двух лет, не нуждается в имплантации. Осязание можно носить на коже и сочетать с обычным протезом.

Сильвестро Мичера, профессор EPFL, который совместно с Шокуром руководил исследованием, сказал, что теперь они хотят провести испытание устройства с большим количеством людей, прежде чем объединять его с другими технологиями для улучшения тактильных ощущений у людей с ампутированными конечностями.

Фидати сказал, что помимо помощи людям с ампутированными конечностями в повседневных задачах, таких как приготовление пищи, технология может открыть для него возможность почувствовать тепло других.

«Существует также важный социальный аспект,— сказал он.— Когда я встречаю кого-то и пожимаю ему руку, я ожидаю, что почувствую тепло».

Сильвестро Мичера уверен: «Температурная обратная связь необходима для передачи информации, которая выходит за рамки прикосновения. Она приводит к чувству привязанности. Мы социальные существа, и теплота является важной частью этого».

По материалам статьи.

Ольга Грибова