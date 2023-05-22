На антикризисные меры в экономике Кубани в 2023 году выделено 4,8 млрд рублей

План устойчивого развития экономики и поддержания социальной стабильности Краснодарского края дополнен новыми мерами, всего план включает 60 антикризисных решений, которые в текущем году получат финансирование в объеме 4,8 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Одним из основных решений антикризисного плана является докапитализация Фонда развития промышленности Кубани, до конца года его объем увеличат на 500 млн руб. Еще 100 млн руб. будут направлены на создание новых мест в детских здравницах. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса предусмотрены субсидии на возмещение затрат по организации профессионального обучения и дополнительного образования сотрудников. Муниципалитеты Кубани получат субсидии на оплату лизинговых платежей при приобретении электробусов и объектов зарядной инфраструктуры, а также специальной техники в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар