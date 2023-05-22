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На реконструкцию Коммунистического проспекта в Копейске направят почти 273 млн рублей

Администрация Копейска объявила торги на реконструкцию Коммунистического проспекта. Начальная цена контракта составляет 272,9 млн руб. Сведения размещены на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, протяженность реконструируемого участка составит почти 1 км – от проспекта Победы до проспекта Ильича. Проезжую часть расширят с двух до четырех полос. Ее ширина составит 14,5 м. Также подрядчику предстоит разделительную полосу шириной 2 м, велодорожку, и тротуары, выполнить все сопутствующие работы по прокладке ливневой канализации, освещения, парковочных мест и въездов во дворы, озеленению и благоустройству. Срок выполнения работ – 30 августа 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июня. Итоги планируется подвести 8 июня.

Проект реконструкции Коммунистического проспекта в Копейске обсуждали еще в 2021 году. В апреле этого года мэр Андрей Фалейчик сообщал, что работы начнутся в этом году. Средства на объект выделены из регионального бюджета.

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