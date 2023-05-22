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Суд обязал ярославские власти сделать полосы торможения на ЮЗОД

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры к департаменту дорожного хозяйства (ДДХ) Ярославской области о необходимости обустройства на Юго-Западной окружной дороге (ЮЗОД) полос торможения в месте пересечения с дорогой на Углич. Решение опубликовано на сайте суда.

Ремонт ЮЗОД в Ярославле

Ремонт ЮЗОД в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Ремонт ЮЗОД в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Проверку по поручению прокуратуры проводило ГИБДД УМВД России по Ярославской области. Она установила нарушения в организации движения.

«На участке 11 км. ЮЗОД, в районе пересечения с федеральной автодорогой Р-132 «Золотое кольцо» и автодорогой областного значения «Ярославль—Углич» отсутствуют правоповоротные переходно-скоростные полосы, что представляет собой угрозу безопасности дорожного движения на указанном участке дороги. Собственник автомобильной дороги — ДДХ ЯО на протяжении длительного промежутка времени не принимает должных мер к устранению выявленных недостатков»,— сказано в судебном решении.

Прокуратура требовала устранить нарушения в течение года, представители департамента и ГКУ ЯО «Ярдорслужба» просили увеличить этот срок. В «Ярдорслужбе» заявили, что на устройство полос «потребуется не менее 2 лет». Суд удовлетворил иск, дав ответчику срок до конца 2024 года.

Антон Голицын

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