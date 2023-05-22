Житель Ижевска перевел мошенникам более 3 млн рублей для «предотвращения» оформления кредита

В столице Удмуртии в полицию обратился местный житель, который перевел мошенникам больше 3 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, предлогом для хищения стала попытка незаконного оформления кредита на имя ижевчанина, которой ему сообщил «сотрудник» службы безопасности центрального банка России.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Под диктовку звонившего мужчина оформил онлайн-кредиты в различных банках на общую сумму более 3 млн руб., после чего через банкомат перевел деньги на указанный ему счет через банкомат. Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).