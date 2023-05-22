Житель Ижевска перевел мошенникам более 3 млн рублей для «предотвращения» оформления кредита

В столице Удмуртии в полицию обратился местный житель, который перевел мошенникам больше 3 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, предлогом для хищения стала попытка незаконного оформления кредита на имя ижевчанина, которой ему сообщил «сотрудник» службы безопасности центрального банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Под диктовку звонившего мужчина оформил онлайн-кредиты в различных банках на общую сумму более 3 млн руб., после чего через банкомат перевел деньги на указанный ему счет через банкомат. Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).