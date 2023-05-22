Неизвестный избил кирпичами пожилую жительницу Краснодара на глазах у прохожих

В Краснодаре неизвестный мужчина напал на пожилую женщину и избил ее кирпичами на глазах у прохожих. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Краснодарский край» Фото: Telegram-канал «Краснодарский край»

По данным ведомства, нападение произошло на улице Западный обход в районе ЖК «Спортивная деревня» 16 мая. Женщина возвращалась домой из магазина, когда на нее напал неизвестный мужчина и стал избивать ногами и кирпичами по голове. Свидетели нападения спугнули злоумышленника, и он скрылся с места происшествия.

Полицейские устанавливают личность правонарушителя. Мотивы его действий неизвестны. По результатам проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также принято законное процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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