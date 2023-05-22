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Коммерсантъ FM
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«Рособоронэскпорт» сообщил о случаях нарушения обязательств партнерами по военно-техническому сотрудничеству

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания столкнулась с несколькими случаями нарушения договоренностей партнерами РФ по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Александр Михеев

Александр Михеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Михеев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Когда нет уверенности в том, что партнер в выгодных для него условиях не нарушит взятые на себя обязательства, договоренностей быть уже не может. К сожалению, мы столкнулись с рядом подобных негативных примеров в последнее время»,— сказал господин Михеев в интервью к 70-летию основания ВТС (цитата — «Интерфакс»).

Господин Михеев подчеркнул, что нормальное сотрудничество в текущей обстановке без взаимного доверия невозможно. «Мы подписываем с партнерами контракты, в которых учтены любые мелочи»,— добавил глава госкомпании.

В августе 2022 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что объем портфеля заказов «Рособоронэкспорта» превысил 3 трлн руб. Основную долю поставок, по словам господина Чемезова, составляют авиация (около 40%) и средства ПВО (свыше трети).

Григорий Лейба

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