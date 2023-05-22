На Кубани осудили троих «черных лесорубов» за вырубку деревьев на 30 тысяч рублей

Крыловский районный суд осудил троих местных жителей за незаконную рубку деревьев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Двоих фигурантов — 37- и 39-летнего мужчин — суд приговорил к двум годам условно (каждого). Смягчающим обстоятельством послужило сотрудничество со следствием и наличие маленьких детей. Третьему 25-летнему обвиняемому в рамках дела о незаконной вырубке назначено 2,5 года лишения свободы, однако с учетом ранее вынесенных в его отношении приговоров совокупное наказание составило восемь лет заключения в колонии строгого режима.

Как следует из приговора, зимой в станице Новосергиевской с помощью цепной бензопилы осужденные вырубили деревья в лесополосе. Ущерб составил 30 тыс. руб.

Подсудимые были признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная в значительном размере группой лиц по предварительному сговору).

Бензопила и автомобиль осужденных конфискованы в пользу Российской Федерации.

Олег Исаев

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