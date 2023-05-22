Адвокат Андрей Дунаев может занять пост первого вице-губернатора Томской области

Томский губернатор Владимир Мазур внес в областную законодательную думу кандидатуру Андрея Дунаева для утверждения в должности своего первого заместителя. Ранее господин Дунаев не работал в Томской области.

«Главная задача нового вице-губернатора, который будет иметь статус первого – провести перезагрузку общественно-политической сферы. Сохранив лучшее, внедрить новые подходы, выстроить коммуникации между всеми конструктивными силами»,– объяснил назначение господин Мазур.

В сообщении пресс-службы администрации региона указывается, что адвокат Андрей Дунаев ранее, в частности, служил в ФСБ. В 2014-2018 годах он возглавлял администрацию Истринского муниципального района Московской области, а с 2018-го возобновил адвокатскую практику, создав адвокатскую группу АГД.

Предполагается, что областной парламент рассмотрит кандидатуру Андрея Дунаева на сессии 25 мая.

Также господин Мазур сообщил о том, что Анатолий Рожков возвращается на должность заместителя губернатора по территориальному развитию. С декабря 2021 года и до последнего времени господин Рожков курировал также и внутреннюю политику региона.

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Валерий Лавский