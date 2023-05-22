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Коммерсантъ FM
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Замглавы ЦБ Ирана анонсировал визит Набиуллиной 23 мая

Председатель российского Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина завтра, 23 мая, посетит Тегеран. Об этом сообщил замглавы Центробанка Ирана Мохсен Карими. По его словам, госпожа Набиуллина проведет переговоры с иранским коллегой, касающиеся подписания ранее обсуждаемых соглашений. Другие подробности он не привел, передает агентство Tasnim. В ЦБ РФ пока никак не комментировали эту информацию.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На прошлой неделе Россия и Иран достигли всех двусторонних соглашений, необходимых для использования карт российской платежной системы «Мир». Срок запуска зависит от центральных банков (ЦБ) России и Ирана. Адаптацию «Мира» к платежной системе Ирана обсуждали с августа 2022 года. Кроме того, Иран и Россия хотят создать токен, который позволит заменить во внешнеторговых расчетах доллар, рубль и иранский риал.

Лаура Кеффер

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