На Кубани число выданных автокредитов за месяц выросло на 6%

В Краснодарском крае по итогам апреля текущего года число выданных автокредитов увеличилось на 6,3%. Об этом сообщила пресс-служба национального бюро кредитных историй.

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В марте в крае было оформлено 2,8 тыс. кредитов на покупку авто, но уже в апреле показатель вырос почти до 3 тыс. единиц выданных автокредитов.

В целом по России финорганизации увеличили количество заключенных автокредитных договоров на 10,3% (до 68,8 тыс. ед.). Специалисты связывают рост показателя с возобновлением программы льготного кредитования и ростом предложения по продажам новых и подержанных автомобилей из «дружественных стран».

«Выдача автокредитов растет второй месяц подряд, а их количество в апреле оказалось наибольшим за последние 16 месяцев, превысив показатели начала прошлого года»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Самый высокий рост выявили в Чувашской Республике (+20,9%), Новосибирской (+20,8%) и Свердловской (+19,7%) областях.

Анастасия Донскова

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