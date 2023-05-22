Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани число выданных автокредитов за месяц выросло на 6%

В Краснодарском крае по итогам апреля текущего года число выданных автокредитов увеличилось на 6,3%. Об этом сообщила пресс-служба национального бюро кредитных историй.

Фото: Perfect Stock

Фото: Perfect Stock

В марте в крае было оформлено 2,8 тыс. кредитов на покупку авто, но уже в апреле показатель вырос почти до 3 тыс. единиц выданных автокредитов.

В целом по России финорганизации увеличили количество заключенных автокредитных договоров на 10,3% (до 68,8 тыс. ед.). Специалисты связывают рост показателя с возобновлением программы льготного кредитования и ростом предложения по продажам новых и подержанных автомобилей из «дружественных стран».

«Выдача автокредитов растет второй месяц подряд, а их количество в апреле оказалось наибольшим за последние 16 месяцев, превысив показатели начала прошлого года»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Самый высокий рост выявили в Чувашской Республике (+20,9%), Новосибирской (+20,8%) и Свердловской (+19,7%) областях.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...