«Самой неожиданной премьерой стала лодка»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, чем примечателен плавучий дом от BMW.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Компания BMW, официальный автомобильный партнер 76-го кинофестиваля в Каннах, подготовила к мероприятию сразу несколько премьер.

Гости могли опробовать в деле новейший электрический флагман марки — седан BMW i7 M70 xDrive. Но это ожидаемо — чем еще должна заниматься автомобильная компания? Но мюнхенский автопроизводитель решил напомнить, что уже два десятка лет успешно занимается и кинопроизводством: снимает короткометражки, где главные роли исполняют не только автомобили марки BMW, но и актеры, звезды мировой величины. В рамках Каннского кинофестиваля впервые показали The Calm («Спокойствие») — восьмиминутный фильм, где героиня актрисы Пом Клементьефф уходит от погони на том самом электрическом седане. Еще в фильме снялась Ума Турман. Лента уже выложена в сеть. Посмотрите, это любопытно.

Но, пожалуй, самой неожиданной премьерой от BMW на Лазурном берегу стала лодка, разработанная автомобильной компанией совместно с немецким же судостроительным стартапом Tyde. Внешне это такой «хаусбоат» — этакая плавучая гостиная со стеклянными стенами, коврами и роскошной мебелью. Но при этом ходить по воде она может довольно быстро. Электромоторы поднимают 13-метровое судно на подводные крылья и разгоняют до 30 узлов — это 55 км/ч, если по-сухопутному. Одного заряда батарей хватит на водную прогулку до 50 морских миль — это где-то 100 км.

Разумеется, гости могут слушать на судне ту музыку, которую захотят, но для тестовых поездок в Каннах был предложен специальный саундтрек, сочиненный Хансом Циммером — немецким композитором, известным своей музыкой к голливудским блокбастерам и компьютерным играм. С BMW он сотрудничает уже давно. В короткометражке The Calm звучит тоже саундтрек его сочинения. А еще он пишет звуки для электромобилей BMW, чтобы они не были такими бесшумными и оповещали о своем прибытии зазевавшихся пешеходов.