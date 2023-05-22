Курганская генерирующая компания получит субсидию на теплоснабжение

Администрация Кургана выделит Курганской генерирующей компании (ПАО «КГК») субсидию на обеспечение затрат, связанных с выполнением работ в сфере теплоснабжения населения и организаций. Размер поддержки составляет 185,4 млн руб., сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Департаменту ЖКХ администрации Кургана и муниципальному учреждению «Управление капитального строительства» поручено заключить с ПАО «КГК» соглашение о предоставлении меры поддержки. Департамент финансов и имущества мэрии обеспечит финансирование субсидии.

ПАО «КГК» — гарантирующий поставщик теплоэнергии и горячей воды в Кургане.