«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сейчас главная тема на международных рынках — это лимит государственного долга в Соединенных Штатах. Именно на это в первую очередь смотрят, даже процентные ставки в Америке отошли на второй план. Как инвесторам ориентироваться в текущей обстановке? Что покупать, а что покупать не стоит? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Главная проблема для Соединенных Штатов заключается в том, что дюрация долга достаточно короткая. Средний уровень дюрации — 76 месяцев сейчас, а потом он будет снижаться. Поэтому нужно как-то удлинять свой государственный долг, а для этого нужно полностью переформатировать план по заимствованиям, что достаточно сложно сделать. Причем все это происходит на фоне роста процентных ставок в США. Сейчас ставка американского Центробанка составляет 5%. И специалисты посчитали, что при такой ставке объем выплаченных процентов по долгам к 2030 году достигнет $1,23 трлн, при ставке 4% — $1,5 трлн. В общем, здесь проблема будет усугубляться, и все суверенные фонды это понимают. Поэтому с прошлого года наметился выход из казначейских облигаций.

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