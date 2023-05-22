Исполняющим обязанности руководителя Башстата стал Ильдар Загидуллин

Приказом Федеральной службы государственной статистики 38-летний Ильдар Загидуллин был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Башстата. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Предыдущий руководитель территориального управления, Акрам Ганиев, скончался 14 мая на 65-ом году жизни.

Ильдар Загидуллин родился в Уфе. Окончил УГАТУ в 2008 году (ныне УУНиТ). Карьеру начал в должности проект-менеджера в ООО «Промстройконтракт-Уфа» в 2008 году, где проработал год. В 2009 году перешел на работу в Башстат, где прошел путь от ведущего специалиста-эксперта до заместителя руководителя.

Венера Хисамова

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