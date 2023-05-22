В Новочеркасске мобилизованного осудили на два года за уход в самоволку

Новочеркасский гарнизонный военный суд признал мобилизованного жителя Смоленской области Дмитрия Лыкова виновным в самовольном оставлении места службы (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ) и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Приговор опубликован в картотеке суда.

Как сказано в документе, Дмитрий Лыков был мобилизован 1 октября 2022 года и 11 ноября отправился в зону специальной военной операции. По версии следствия, около 7:00 22 декабря Лыков самовольно оставил место службы «с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы и отдохнуть». 11 января 2023 года Лыков был задержан сотрудниками военной полиции. В судебном заседании подсудимый признал вину и отказался от дачи показаний. Приговор вступил в законную силу.

Кристина Федичкина