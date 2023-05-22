В Усть-Лабинске пропал 14-летний подросток

В Усть-Лабинске разыскивают 14-летнего подростка Эдуарда Крамского. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«На розыск ориентирован весь личный состав ОМВД по Усть-Лабинскому району. Также разосланы ориентировки в подразделения МВД региона»,— говорится в сообщении.

Последний раз мальчика видели 21 мая около 20:00. В соцсетях сообщают, что ребенок вышел из дома на улице Луначарского и не вернулся.

Ранее в Краснодаре пропали два десятилетних школьника. Мальчики вышли из учебного заведения и не вернулись домой. Позднее их обнаружили на лодочной станции, где они собирались устроить ночевку.

Анастасия Донскова

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