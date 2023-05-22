НБКИ: выдача автокредитов в Нижегородской области выросла на 11% за месяц

Жители Нижегородской области получили 1,6 тыс. кредитов на покупку нового или подержанного автомобиля в апреле 2023 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель увеличился на 11,4% к марту и в 3,3 раза за год — такой рост произошел из-за резкого сокращения выдачи в марте 2022 года из-за шоковой реакции рынка на санкции (-77,6% к февралю, до 423 шт.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В России в целом жители получили в апреле 68,8 тыс. автокредитов. Выдача растет второй месяц подряд, в апреле их количество оказалось наибольшим за последние 16 месяцев, отметили в НБКИ. К марту показатель увеличился на 10,3%, к апрелю прошлого года — почти в четыре раза.

Лидерами по динамике за месяц стали Чувашия (+20,9%, до 707 шт.), Новосибирская (+20,8%, до 1,1 тыс. шт.) и Свердловская (+19,7%, до 1,9 тыс. шт.) области.

В НБКИ рост выдачи автокредитов в апреле объяснили возобновлением в 2023 году госпрограммы льготного автокредитования и увеличением продаж новых машин из дружественных стран.

Елена Ковалева