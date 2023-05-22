В Удмуртии нетрезвая женщина за рулем Chevrolet врезалась в забор и перевернулась

Вечером 20 мая в СНТ «Успех-2» в Завьяловском районе Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, нетрезвая 38-летняя водитель Chevrolet Niva не справилась с управлением, врезалась в забор и перевернулась.

В результате дорожного происшествия женщина была госпитализирована с полученными травмами. Ее пассажирка, 21-летняя девушка, также пострадала.

В отношении водителя составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль находится на спецстоянке.