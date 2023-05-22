Петербургскую студентку, насмерть сбившую пенсионерку на отцовском BMW, приговорили к условному сроку

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга приговорил студентку третьего курса одного из медицинских вузов города Алину Скребцову к двум годам лишения свободы условно по обвинению в дорожной аварии, повлекшей смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Больше года назад она сбила на машине отца 72-летнюю женщину в Стрельне.

«Также суд взыскал со Скребцовой в пользу С. — 670 тыс. рублей, в пользу Б. — 640 тыс. рублей, Б1. — 860 тыс. рублей, К1. — 1,035 млн рублей»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга в понедельник, 22 мая.

Кроме того, осужденной запрещено садиться за руль в течение трех лет с момента вынесения приговора.

Напомним, смертельная авария на перекрестке Школьного проезда и Волхонского шоссе в Петродворцовом районе 21 мая 2022 года. Студентка, установил суд, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и столкнулась с припаркованным Hyundai и четырьмя пешеходами возле него. Одна из пострадавших, женщина 72 лет, скончалась на месте от травм. Защита обвиняемой на суде выдвигала версию, что ДТП произошло из-за технической неисправности BMW, но это не подтвердили проведенные экспертизы и показания свидетелей.

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