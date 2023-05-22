На укладку асфальта на проспекте Октября в Уфе выделят до 120 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы ищет подрядчика для восстановления асфальта на двух участках проспекта Октября: от улицы Шафиева до Южного проезда и от улицы Чудинова до улицы 1629 км, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 120 млн руб. Итоги аукциона подведут 8 июня. Работы профинансирует бюджет города.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен установить люки, нанести выравнивающий слой и разметку. Работы необходимо выполнить до 6 октября.

Венера Хисамова

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