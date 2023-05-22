В День 1000 велосипедистов в Уфе закроют участки шести улиц

В Уфе 28 мая из-за проведения Дня 1000 велосипедистов будут перекрыты центральные улицы, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения будут действовать с 07:00 до 12:00 от Северного до Южного проездов, а с 7:00 до 13:00 — от Северного проезда до улицы 50 лет Октября. С 10:30 до 13:00 закроют улицы 50-летия Октября — от проспекта Октября до Цюрупы, Цюрупы — от 50-летия Октября до Заки Валиди, Мажита Гафури — от Пушкина до Заки Валиди и Заки Валиди — от Цюрупы до Мажита Гафури. На это время изменится схема движения общественного транспорта.

Колонна велосипедистов проедет по маршруту: проспект Октября — улица Цюрупы — улица Заки Валиди — Конгресс-холл.

Венера Хисамова

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