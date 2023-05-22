Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИДа

Заместителем министра иностранных дел назначен Сергей Бутин, следует из указа президента Владимира Путина. Ранее господин Бутин занимал должность директора генерального секретариата (департамента) МИДа. Указ о его назначении опубликован на портале правовой информации, он вступает в силу со дня его подписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

Сергей Бутин работает в МИДе с 1996 года. В 2010–2011 годы был генеральным консулом России в японской Ниигате, Япония. С 2011 по 2013 год занимал пост советника-посланника посольства РФ в Японии, в 2013–2017 годах — заместителя директора генерального секретариата (департамента), руководителя секретариата МИД. С августа 2017 возглавлял генеральный секретариат.

Лаура Кеффер