«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие услуги в центрах «Мой бизнес» доступны предпринимателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сама идея начать свое собственное дело отпугивает многих. Неудивительно, что примерно треть всех посетителей центров «Мой бизнес» — это начинающие предприниматели, те, кому необходима помощь и советы на начальном этапе, тем более бесплатные. Кроме консультаций и образовательных курсов, посетители центров могут рассчитывать и на практическую помощь с оформлением, регистрацией и ведением бизнеса, а также финансовую поддержку, к примеру, льготные кредиты и гарантийные обязательства.

Однако центры «Мой бизнес» полезны и опытным, уже закаленным кризисами предпринимателям, отмечает советник заместителя министра экономического развития Ольга Терно: «Чаще всего это происходит тогда, когда они достигают потолка в каком-то одном из видов деятельности. Например, направление сбыта. Достигли предела, думают, что им делать дальше. Приходят в центр "Мой бизнес", и тут есть различные услуги.

Им помогают, допустим, выйти на маркетплейсы или завести свой собственный интернет-магазин. Или им говорят о том, что продукции не хватает собственного бренда, товарного знака, под которым ее можно было бы продавать. Также предпринимателю помогают разработать этот бренд или зарегистрировать существующий товарный знак, чтобы никто не смог посягнуть на его интеллектуальную собственность.

У нас есть центры поддержки экспорта, действующие на базе центров "Мой бизнес", и они помогают предпринимателям выйти на глобальные мировые рынки, где они могут продавать свою продукцию. У нас есть предприниматели, малые и средние, которые работают с более чем 100 странами при помощи центров поддержки экспорта».

Всего по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в стране функционируют почти 500 центров «Мой бизнес». Как следует из статистики, в последние полтора года компании стали чаще обращаться в центры, в частности, из-за переориентации на новые рынки. Многим компаниям понадобилась помощь, чтобы наладить новые логистические цепочки и найти контрагентов.