Руководитель Пермского ТЮЗа предложил перевести театр в подчинение региональному минкульту

Директор МАУК «Пермский ТЮЗ» (Театр юного зрителя) обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой взять муниципальный театр на содержание бюджета Пермского края и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального минкульта. Соответствующее письмо директора ТЮЗа Артема Агеева опубликовано на странице театра «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Агеев отмечает, что не видит заинтересованности администрации Перми в развитии театра. Как утверждает директор, ТЮЗ столкнулся с проблемой при строительстве новой сцены театра на Пермской улице. Для продолжения строительных работ ТЮЗ предложил администрации с 1 июня по 31 августа перекрыть участок между зданиями на Пермской, 68 и 62. Однако мэрия отказалась это сделать, так как подрядчик (ООО «Северстрой») не представил оснований введения временного ограничения движения.

Кроме того, городские власти отмечают, что на предлагаемом к перекрытию участке улицы Пермской расположены востребованные платные парковки. В письме к директору ТЮЗа первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин отмечает, что ранее (с 22 января по 31 мая 2023 года) администрация согласилась ограничить движение между зданиями на Пермской, 68 и 62. В результате для водителей оказались недоступны 27 парковочных мест, а бюджет Перми недополучил 602,5 тыс. руб. Мэрия предлагает ТЮЗу компенсировать эти деньги в городскую казну.

В театре с требованием администрации не согласны. «Театр является муниципальным, и вызывает недоумение требование с подведомственного учреждения возмещения недополученной выгоды»,— пишет Артем Агеев. Он добавил, что строительство новой сцены ведется на средства ПАО «ЛУКОЙЛ», предоставленные в рамках соглашения с краевыми властями, а городская администрация не дает «прямого ответа» на обращения театра о дополнительном финансировании строительства из городского бюджета.

Директор ТЮЗа отметил также, что завтра, 23 мая, в здании театра планируется выступление главы Перми Алексея Демкина в рамках пленарного заседания городской думы. Господин Агеев обратился к председателю Пермской думы Дмитрию Малютину и предложил заключить контракт «о возмездном проведении мероприятия». Предполагается, что за счет этого театр сможет компенсировать средства, недополученные городским бюджетом от перекрытия улицы Пермской по «принципу взаимозачета».

В пресс-службе администрации Перми сообщили «Ъ-Прикамье», что цель письма к руководству ТЮЗа - не взыскать деньги с бюджетного учреждения, а дисциплинировать руководство театра и напомнить ему о необходимости скорейшего возвращения участка улицы для пользования автомобилистов. «Цель этого письма - обратить внимание заказчика строительства новой сцены ТЮЗа, а именно руководства театра, на проблему неоднократного продления сроков закрытия улицы Пермской. Движение закрыто уже больше года, а подрядчик уже четвёртый раз обращается за переносом срока. Театру как заказчику работ следует усилить контроль за подрядчиком и более ответственно относиться к производству работ», - прокомментировали ситуацию в мэрии.