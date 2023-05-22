Переславский депутат отказалась от переизбрания

Действующий депутат городской думы Переславля-Залесского, председатель комиссии думы по законодательству Елена Сурнина отказалась баллотироваться на новый срок и снялась с предварительного голосования «Единой России». Об отказе переизбраться она сообщила в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Сурнина

Фото: администрация Переславля-Залесского Елена Сурнина

Фото: администрация Переславля-Залесского

Елена Сурнина с 2009 года возглавляет школу №1 в Переславле-Залесском, и в 2018 году была избрана депутатом городской думы. Выборы нового созыва думы пройдут в сентябре 2023 года. Изначально госпожа Сурнина подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», но 20 мая объявила об отказе от борьбы.

«В настоящее время проходит праймериз, а затем и выборы на следующие пять лет. Понимая, что это большой срок и большая ответственная работа, я вынуждена снять свою кандидатуру с выборов в депутаты Переславль-Залесской городской Думы по состоянию здоровья. Плохо я свою работу делать не умею, а на все сто сил уже не хватит»,— пояснила Елена Сурнина.

Депутат подержала кандидатуру своей коллеги по школе Валиды Осепян, которая также участвует в праймериз.

Андрей Иванов