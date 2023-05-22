70% жителей Удмуртии страдают от йододефицита

В Удмуртии около 70% жителей страдают от йододефицита, а особенно подвержены данному заболеванию женщины. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как рассказала клинический ординатор национального медицинского центра эндокринологии минздрава России Виктория Реброва, йододефицит опасен у детей, подростков и беременных женщин, поскольку может привести к задержке умственного и физического развития. «Если болеет будущая мама, то у ребенка могут развиться такие патологии, как кретинизм плода, задержка роста, также это может закончиться не вынашиванием беременности»,— отметила госпожа Реброва.

Лабораторно подтвердить йододефицит нельзя, однако для предотвращения этого состояния врачи рекомендуют проводить постоянную профилактику. В том числе употреблять йодосодержащие продукты. При этом противопоказанием для такого питания будет онкология щитовидной железы, избыток гормонов щитовидной железы и аллергические реакции на йод.