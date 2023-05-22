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В Адыгее участковый уполномоченный обвиняется в незаконном содействии частном детективу

В Майкопе следственное управление СКР по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении участкового уполномоченного городского ОМВД России, полицейский обвиняется в превышении полномочий. Его знакомого, который оказывал услуги частного детектива, обвиняется в неправомерном доступе к информации из базы данных МВД, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Противоправная деятельность злоумышленников была выявлена сотрудниками УФСБ России по Республике Адыгея. По данным следствия, житель Майкопа разместил в интернете объявление об оказании услуг частного детектива. В феврале 2023 года по объявлению к нему обратился гражданин, которому понадобилась информация из базы данных МВД России. Для получения конфиденциальной информации частный детектив обратился к своему знакомому сотруднику полиции.

В ответ на просьбу своего знакомого участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Майкопу в отсутствии законных оснований скопировал персональные данные из ведомственной базы МВД. Полицейский отправил информацию частному детективу, а тот передал данные клиенту, за что получил денежное вознаграждение, сообщает следственное управление СКР по Адыгее.

Анна Перова, Краснодар

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