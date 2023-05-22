На антикризисные решения Краснодарский край потратит 4,8 млрд рублей

Краснодарский край потратит 4,8 млрд руб. из краевого бюджета на антикризисные меры, которые необходимы для развития экономики и социальной стабильности. Всего в документе на сегодняшний день более 60 антикризисных решений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Основным решением стала докапитализация Фонда развития промышленности Кубани еще на 500 млн руб. На поддержку, создание, ввод новых мест в детских здравницах направят 100 млн руб. Эти денежные средства предоставят лагерям, которые включены в краевой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Субсидии также предоставят работодателям и предпринимателям для возмещения затрат на профобучение и допобразование сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого предусмотрены субсидии и местным бюджетам на оплату лизинговых платежей при приобретении электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них.

Олег Исаев

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