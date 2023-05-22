В Екатеринбурге на стройплощадке рабочий погиб от удара ковшом экскаватора

В Екатеринбурге днем 22 мая на стройплощадке на ул. Академика Парина погиб рабочий. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, смерть мужчины, по предварительной информации, наступила из-за удара по голове ковшом экскаватора.

На месте происшествия работают следователи. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что сейчас ведется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, истребована документация. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Проверку также ведет прокуратура.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что погибшим оказался 33-летний уроженец Киргизии Айдошев, имеющий гражданство РФ. В полиции считают, что смерть не носит криминальный характер.

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