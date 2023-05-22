В Новосибирске 40% студентов считают образование в вузах России дорогим

По мнению 41% новосибирских студентов, стоимость одного семестра обучения в лучших университетах России должна быть не дороже 100 тыс. руб., говорится в исследовании международного образовательного центра GoStudy. Каждый третий (36%) считает приемлемой цену в 100 - 150 тыс. руб. При этом больше половины (62%) опрошенных предпочли бы учиться за границей, если бы в зарубежном вузе стоимость семестра не превышала €1 тыс.

В то же время студенты указывают, что обучение в ведущих вузах России не должно стоить дешево. Каждый седьмой абитуриент (17%) оценил обучение в гипотетическом МГУ в диапазоне от 150 - 200 тыс. руб. за семестр.

По данным образовательного центра, стоимость семестра в МГУ колеблется от 120 до 270 тыс. руб. В среднем обучение в этом вузе обойдется в 195 тыс. руб. за полгода. Медианная стоимость образования в ВШЭ оценивается в 230 тыс. руб. за семестр, МГИМО – 235 тыс. руб. Дешевле обучение в вузах – РУДН (приблизительно 100 тыс. руб. за полгода), РЭУ им. Плеханова (130 тыс. руб.) и МГТУ им. Баумана (160 тыс. руб.).

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. студентов из Новосибирска в возрасте от 16 до 21 года.

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Лолита Белова