В дни последних звонков 22 и 23 мая в Удмуртии запретили продажу алкоголя

В Удмуртии в дни последних звонков, 22 мая и 23 мая, запрещена розничная продажа алкоголя. Речь идет о продаже алкоголя в магазинах и в предприятиях общепита навынос, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В эти дни традиционно пройдут выездные проверки во всех городах и районах республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лашкарева, на сегодняшний день из 4 тыс. предприятий, реализующих алкогольную продукцию, 97% работают без нарушений алкогольного законодательства.

Напомним, за продажу алкоголя физическим лицам грозит штраф от 3 до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 300 тыс. руб.