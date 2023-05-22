В Екатеринбурге задержали серийного поджигателя автомобилей

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, подозреваемого в поджоге двух автомобилей. В пресс-службе городского УМВД сообщили, что 18 мая во дворе на ул. Восточной, 68 загорелись Volkswagen Touareg и Passat. Очевидец успел сфотографировать предполагаемого поджигателя, передав его силовикам.

Задержанным оказался оказался 36-летний житель села Патруши, который в 2017 году был приговорен к пяти годам колонии за 41 эпизод поджогов автомобилей в Екатеринбурге и Арамили. Тогда он не мог внятно пояснить причины, которые побудили его на это.

В октябре 2022 года он вышел на свободы. «Очевидно, что освободившись из мест лишения свободы, злоумышленник принялся за старое»,— отметили в пресс-службе УМВД.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд отправил его под стражу.

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