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Утечка аммиака случилась на предприятии «Синтез Ока» в Дзержинске 21 мая

Разлив аммиака произошел на одном из предприятий в Дзержинске 21 мая, сообщили в администрации города. Угрозы для жителей нет, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

По данным агентства NN.ru, утечка случилась на предприятии «Синтез Ока» (производит промышленную химию). Предварительно, разлив произошел из-за повреждения клапана на одной из цистерн объемом около 100 куб. м. Специалисты пролили место утечки водой, чтобы осадить аммиак.

Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

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