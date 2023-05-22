Михаил Романов возглавил департамент молодежной политики Тамбовской области

Департамент молодежной политики правительства Тамбовской области с 22 мая возглавил Михаил Романов, который ранее исполнял обязанности директора департамента. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Новый департамент появился в структуре облправительства 2 мая. Ведомство будет курировать вопросы молодежной политики, патриотического воспитания и добровольчества.

Михаил Романов родился в 1993 году в Мичуринске. Окончил Мичуринский государственный аграрный университет по направлению «Экономика». Почти пять лет работает в сфере молодежной политики. До назначения в облправительство исполнял обязанности заместителя начальника управления молодежной политики в региональном министерстве туризма и молодежной политики.

Кроме того, министром туризма с 22 мая назначена Ирина Чемерчева. Ранее она возглавляла областное министерство туризма и молодежной политики, из которому в мае оставили в ведение только вопросы туризма.

О реформе тамбовской власти читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Проверка на скромность».

Александр Прытков

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