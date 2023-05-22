Детский омбудсмен просит мэрию уничтожить борщевик в центре Ярославля

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин обратился к мэрии Ярославля с просьбой уничтожить борщевик Сосновского на улице Максимова. Как сообщил Михаил Крупин, опасное растение обнаружено вдоль тротуара улицы, в 330 метрах от мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борщевик в центре Ярославля

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Борщевик в центре Ярославля

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

«Это вопиющий случай. Через неделю у детей начинаются каникулы. Хорошая погода позволяет ходить в шортах и футболках. Если не предпринять соответствующие меры, дети массово начнут поступать в больницы с сильнейшими ожогами. Мэрии г. Ярославля нужно срочно принять меры по ликвидации борщевика»,— пояснил Михаил Крупин.

Опасность борщевика Сосновского в том, что он может спровоцировать сильнейший ожог на коже. Это происходит из-за наличия в соке борщевика особых веществ: кумаринов и фурокумаринов.

Антон Голицын