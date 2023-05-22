На проект ремонта дороги к центру гребного слалома в Уфе потратят до 10,5 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы ищет подрядчика для разработки проекта по ремонту дороги от улицы Сельской Богородской до комплекса сооружений для гребного слалома в Инорсе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 10,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 15 июня. Работы профинансирует городской бюджет.

Как указывается в технической документации, победитель аукциона должен, в частности, предусмотреть в проекте водоотвод с проезжей части, устройство тротуаров, газонов, наружное электроосвещение и электроснабжение.

Работы нужно выполнить до 15 марта 2024 года.

Венера Хисамова

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