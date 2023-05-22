На северо-западе Челябинска появится экотропа

В Челябинске возле микрорайонов «Тополиная аллея» и «Ньютон» планируют сформировать прогулочную экологическую тропу. На ее создание выделено свыше 9,6 млн руб., сообщают в администрации города.

Экотропу длиной 2,8 км намерены разместить на территории в границах улиц 250 лет Челябинску и Героя России Родионова. На ней планируют обустроить набивные тропинки, установить скамейки и урны, организовать освещение. Зайти на тропу можно будет со стороны микрорайонов «Тополиная аллея» и «Ньютон».

Работы по созданию экотропы планируют завершить летом этого года.