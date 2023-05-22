На цветочное оформление в бюджете Казани заложили 55 млн рублей

В этом году цветочное оформление Казани обойдется муниципальному бюджету в 55 млн руб. Об этом во время делового понедельнике сказал глава комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

Всего в городе высадят 3 млн цветов, в том числе 1,5 млн за счет бюджета Казани, Оставшиеся цветы высадят организации и предприятия города.

По словам господина Саляхутдинова, город профинансирует лишь половину цветочного оформления. Столько же выделят предприятия и организации. Основные работы по высадке цветов стартуют в начале лета.

За счет денег из бюджета в Казани оформят 60 улиц площадью свыше 19 тыс. кв. м.

"Ъ-Казань"