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Альберта Рахматуллина оправдали за необоснованностью претензий

Верховный суд Башкирии подготовил мотивировочную часть решения по отмене наказания лидеру общественного движения «СтопБашРТС» Альберту Рахматуллину, который в начале марта Октябрьским райсудом Уфы был признан виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) за акцию протеста против отключения горячей воды у здания мэрии. Суд первой инстанции пришел к выводу, что он участвовал в несанкционированном митинге и назначил ему 40 часов обязательных работ. С наказанием тот не согласился и обжаловал его. В частности, на суде он ранее говорил, что снимал акцию на видео, но не участвовал в ней, а также консультировал собравшихся у мэрии, чтобы те не нарушали общественный порядок.

Как указывается в решении ВС РБ (есть в распоряжении «Ъ-Уфа»), постановление суда первой инстанции подлежит отмене «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых (оно) было вынесено». В частности, выводы суда о нарушении общественником публичного мероприятия в решении суда называются «необоснованными», поскольку тот не нарушал запретов, установленных в ст. 6 Закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Акция протеста прошла в феврале. В ней участвовали около десяти человек. В руках они держали немытую посуду.

Венера Хисамова

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