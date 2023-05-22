Руководство алтайского медцентра получило сроки за хищение 100 млн рублей

В Алтайском крае суд вынес приговор директору частного медцентра «Добрый доктор» и заместителю главврача организации по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Директор центра осужден на четыре года условно, заместитель – на три года 10 месяцев условно. Обоим назначены штрафы по 500 тыс. руб.

Фигуранты дела, как установил суд, завышали стоимость предоставляемых центром услуг. Сведения об оказании гражданам якобы более длительной и квалифицированной медпомощи, проведенной госпитализации направлялись в региональный территориальный фонд ОМС. В результате на расчетные счета организации из бюджета необоснованно поступило свыше 100 млн руб., сообщили в прокуратуре региона. Руководство медцентра было арестовано в 2020 году.

Участником мошеннической схемы также являлся главврач медцентра, выяснили правоохранители. Он заключил досудебное соглашение со следствием, его уголовное дело выделено в отдельное производство. Ранее суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф 200 тыс. руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова