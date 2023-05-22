Экс-директор ЕТЗК осужден на девять лет колонии за махинации на 520 млн рублей

Стерлитамакский городской суд признал бывшего директора и владельца ООО «Единая торгово-закупочная компания» (ЕТЗК) Оганесса Егояна виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в сфере кредитования (ч.4 ст.159, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Как было установлено в суде, Оганесс Егоян со своими компаньонами, будучи руководителем ЕТЗК, с 2012 по 2016 годы похитили средства дольщиков и банков, предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов в Стерлитамаке. Компания привлекала деньги на строительство жилых комплексов, устанавливала цены ниже рыночных и гарантировала сдачу объектов в срок, фактически не планируя завершать строительство. Также руководство фирмы занималось двойной продажей строящегося жилья.

Кроме того, злоумышленники открыли в нескольких банках кредитные линии для подконтрольных им фирм под залог строящихся объектов, несмотря на то, что квартиры в них уже были проданы.

Ущерб от финансовых махинаций превысил 520 млн руб., потерпевшими признаны более 250 человек. Оганесс Егоян вину не признал. Суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В 2022 году сотрудники ЕТЗК — 39-летняя Светлана Никитина, 42-летняя Оксана Киселева и 45-летняя Анжела Егоян — были признаны виновными в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1 УК).

ООО «ЕТЗК» было создано в 2010 году в Стерлитамаке. Компания с 2017 года находится в стадии банкротства.

Влада Шипилова

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