В селе Париж реконструировали сотовую вышку в виде Эйфелевой башни

Базовую станцию мобильной связи в селе Париж (Нагайбакский район Челябинской области), известную своей схожестью с Эйфелевой башней, реконструировали, сделав ее внешний вид еще больше напоминающим французскую достопримечательность. Как сообщают в компании «Ростелеком», вышку «окрасили в золотистый полуматовый оттенок, смонтировали новый шпиль, благоустроили подножие и организовали ночную подсветку».

Высота вышки в южноуральском Париже – 50 м, она была построена 18 лет назад. Реконструкцию проводили в течение нескольких месяцев. Работы выполнены к старту легкоатлетического забега «Парижский полумарафон», который ежегодно проводится в Нагайбакском районе. В этом году спортивное мероприятие состоится 28 мая.