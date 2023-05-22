Гурманские будни

Завтраки наступившего лета

Летнее время диктует свои правила: даже в выходные хочется встать пораньше, отправиться на пешую прогулку по Москве и в процессе нее позавтракать.

Ресторан Linbistro на Остоженке запустил завтраки от шеф-повара Григория Чунихина. Теперь ресторан работает не с 12, а с 9 часов. Если вы завтракаете парой, то вас заинтересует рассчитанный на двоих сет Bohemian breakfast: два скрембла, моцарелла с томатами, сливочный сыр, красная икра, джем, ягоды, апельсиновый фреш и круассаны. Если любите яичный скрембл, который, к слову, тут приготовлен идеально, то в Linbistro несколько вариаций его подачи: с соленым лососем, пастрами, камчатским крабом, моцареллой и трюфелем. К каждой из подач полагается сливочный сыр, кейл, сочные томаты, пюре из авокадо и домашний хлеб.

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Овсяную кашу готовят на миндальном или кокосовом молоке, подают с сезонными ягодами и миндалем. Кроме того, по утрам в Linbistro теперь можно заказать свежую и ароматную выпечку, которую доставляют из пекарни дружественного франко-израильского бистро Rebecca. К кофе тут тоже отнеслись внимательно: и утренний эспрессо, и флэт уайт готовят из смеси натуральных бразильских и подвергшихся обработке эфиопских зерен.

Остоженка улица, дом 27/1 Ежедневно, с 9:00 до 23:00

Завтраки во французском стиле запустило гранд-кафе «Шануар» на Тверском бульваре. Меню разработал шеф-повар Эдуард Архипов, включив в него востребованные утренние блюда с авторскими вкраплениями: крок-мадам, крок-месье, традиционные блинчики креп-сюзетт, свежую выпечку — круассаны с различными начинками, маковые булочки, булочки с корицей. Свое видение завтрака во французском стиле добавила журналист и блогер Юлия Сусова, вернувшаяся из долгой поездки по Франции.

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Позиции в меню от Юлии: киш лорен со свежей зеленью и нежным кремом из сыра эмменталь и «Завтрак в Париже». На романтичном фигурном блюде подадут яйцо всмятку, круассан, паштет, мортаделлу, авокадо, багет, абрикосовый джем, а на десерт — миндальный флан, а также пирожное мадлен, пропитанное апельсиновым ликером Grand Marnier.

Тверской булвар, дом 26 Ежедневно, с 10:00 до 0:00

В гостях у шефов

После зимнего перерыва распахнул двери уникальный ресторан Gimpel. Проект ресторатора Игоря Ланцмана («Менделеев», Motel, Kaffka, Rolling Stone) находится на его собственной даче в Переделкино. Прорваться туда достаточно сложно: так называемый домашний chef`s table, расположенный в романтичной советской беседке, рассчитан всего на 20 посадочных мест, и билеты на ужины разлетаются быстрее, чем горячие пирожки.

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В Gimpel нет постоянного меню: всякий раз там работают новые шеф-повара и рестораторы, которые представляют свои уникальные сеты. Чаще это отнюдь не то, что диктуют тренды, а то, что мэтры любят сами. За время существования проекта там гастролировали ресторатор Александр Раппопорт, Андрей Шмаков (Savva), Лука Вердолини (Semifreddo), Сантьяго Торрихос (Plaza Athenee и Le Bristol), Алексей Зимин и другие.

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Побывать в Gimpel означает не просто пообедать или поужинать, визит сюда позволит окунуться в атмосферу Переделкино, пройтись по узким улочкам писательского городка, узнать важные литературные и исторические детали.

Ужины проходят практически каждую субботу, билеты продаются на сайте проекта. Поселение Внуковское, ДСК «Мичуринец»

Из Колумбии и Австралии через Данию в Москву

Ресторан Maya организует ужин, который приготовят шеф-повар ресторана El Chato в столице Колумбии, Боготе Альваро Клавихо и шеф-повар Maya австралиец Том Халпин. Проект El Chato примечателен тем, что он несколько лет подряд входит в список 50 лучших ресторанов Латинской Америки, а в прошлом году занял в нем пятое место. Получив опыт работы в лучших ресторанах Барселоны, Парижа, Нью-Йорка и Копенгагена, колумбийский шеф вернулся на родину, чтобы, как он сам говорит, «изменить ландшафт кулинарной сцены». Его проект El Chauto — современное бистро, где подают блюда из локальных колумбийских продуктов. Том и Альваро уже встречались на кулинарной сцене в рамках известнейшего датского проекта Noma, где они работали вместе.

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В разделе закусок: жареный костный мозг с амазонскими улитками, севиче из морского окуня с красным апельсином, киббе из картофеля и нута с соусом из колумбийских фиников, антикучо из говядины, барбекю с томатной сальсой, запеченный батат с зелеными муравьями. Среди горячих блюд — морской черт на гриле, лепешка с белой спаржей и икрой, курица с черным трюфелем и шпинатом, овощи на углях с цитрусовым чимичурри, салат из жареной баранины и кокосового риса, портерхаус из выдержанной говядины с фасолью и козьим сыром под соусом из маринованных говяжьих сухожилии. На десерт — сэндвич с баклажанами и ванильным мороженым, торт из листьев коки с медовым зефиром и мусс из бузины с земляникой.

Большая Никитская улица, дом 24/1, строение 6 28 мая, 18:00

Ольга Карпова