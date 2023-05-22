Суд оставил без движения взаимные иски генподрядчика и субподрядчика работ на Чусовском мосту

Арбитражный суд города Москвы оставил без движения исковое заявление генерального подрядчика работ на Чусовском мосту АО «Стройтрансгаз» (СТГ) к субподрядчику — сургутскому ООО «Трест Запсибгидрострой». СТГ требует с компании 2,2 млн руб. Как указано в определении суда, причиной оставления иска без движения стало то, что истец не приложил к заявлению документ, подтверждающий уплату госпошлины в полном объеме. На устранение этого нарушения «Стройтрансгазу» дано время до 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Поступивший ранее иск ООО «Трест Запсибгидрострой» на 2,8 млрд руб. к СТГ и ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое выступает концессионером проекта, также оставлен без движения до 21 июня. Текст определения с пояснениями, в связи с чем приятно такое решение, пока не опубликован.

Концессионное соглашение на строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста было подписано в 2017 году. Новый мост был сдан в конце 2022 года. В январе 2023 года подрядчик, которым был выбран «Трест ЗСГС», должен был приступить к ремонту старого перехода и к концу марта 2024 года завершить его. Однако работы так и не стартовали. Как сообщали источники, причиной отставания от графика стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС». Недавно, по данным «Ъ-Прикамье», СТГ принял решение прекратить сотрудничество с «Трестом ЗСГС» и привлечь к реконструкции Чусовского моста одну из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).